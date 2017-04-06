警告金正恩！ 南韓成功試射可覆蓋北韓全境導彈

南韓軍方最近也成功試射導彈，射程覆蓋北韓全境的彈道導彈。（法新社資料照）

2017-04-06 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕北韓5日發射中程導彈，飛行約60公里後落入日本海，被外界解讀為向川習會示威。據南韓媒體報導，南韓軍方最近也成功試射導彈，射程覆蓋北韓全境的彈道導彈，希望能警告金正恩政權的囂張行徑。

據《韓聯社》報導，南韓高官透露，隸屬於南韓國防部的國防科學研究所，日前在忠清南道泰安郡首次成功試射800公里射程的玄武系列彈道導彈，藉此希望向執意發展核武的北韓警告。

報導提到，南韓該導彈預計今年內服役，若從朝鮮半島西南方的濟州島發射，射程距離可達到北韓西北端的新義州，如果部署於南韓東南部的浦項，射程將可覆蓋北韓全境。