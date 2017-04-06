| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
開高走低 新台幣午盤重貶逾1角
 首頁 > 國際

警告金正恩！ 南韓成功試射可覆蓋北韓全境導彈

南韓軍方最近也成功試射導彈，射程覆蓋北韓全境的彈道導彈。（法新社資料照）

2017-04-06  10:25

〔即時新聞／綜合報導〕北韓5日發射中程導彈，飛行約60公里後落入日本海，被外界解讀為向川習會示威。據南韓媒體報導，南韓軍方最近也成功試射導彈，射程覆蓋北韓全境的彈道導彈，希望能警告金正恩政權的囂張行徑。

據《韓聯社》報導，南韓高官透露，隸屬於南韓國防部的國防科學研究所，日前在忠清南道泰安郡首次成功試射800公里射程的玄武系列彈道導彈，藉此希望向執意發展核武的北韓警告。

報導提到，南韓該導彈預計今年內服役，若從朝鮮半島西南方的濟州島發射，射程距離可達到北韓西北端的新義州，如果部署於南韓東南部的浦項，射程將可覆蓋北韓全境。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 南韓 導彈 金正恩 飛彈
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：警告金正恩！ 南韓成功試射可覆蓋北韓全境導彈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.