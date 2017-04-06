港大再爆集體霸凌 霸凌者掏鳥甩頭羞辱男大生
2017-04-06 10:06
一名男生被兩名男子壓制在床上，其後1名學生，掏出陽具甩打被害者頭部，群眾在旁嬉笑。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕又見集體霸凌事件！香港大學繼日前被爆有學生下體遭滴蠟的事件後，昨（5日） 再次傳出一段多名港大男生涉嫌在宿舍內集體猥褻另一名男生影片，一名男生，被數名學生壓在床上，並掏出陽具甩打被害者頭部。
綜合香港媒體報導，昨天網路上流傳出一段疑似香港大學學生集體霸凌影片，這段長19秒的影片中可以看到，一名男生被兩名男子壓制在床上，其後1名穿著印有「Chemistry HKU」（香港大學化學系）外套的學生，脫下褲子，掏出陽具甩打被害者頭部，群眾在旁嬉笑，更有人直呼：「嘩！好X爽呀。」從影片中判斷，連同拍攝影片的人在內，至少有5名霸凌者。
該影片最早在昨晨於學生群組間流傳，許多香港大學學生怒斥這種集體霸凌行為，嚴重影響大學的形象，據了解霸凌者除了一名穿著港大化學系學生外，有學生認出另外一名霸凌者為牙醫系的大四學生，也指認出該房間為港大宿舍。
這是繼週一（3日）香港大學傳出校內舉行選舉時，一名退選的學生爆料上月20日有約20人闖進其中一參選人的房間，向他下體滴蠟油的行為，短短3日內再次出現另一起集體霸凌事件；現傳出該宿舍向住宿學生下達「封口令」，香港媒體去電時，舍方僅表示正在處理事件，暫不作回應。
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