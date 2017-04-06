| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
開高走低 新台幣午盤重貶逾1角
 首頁 > 國際

港大再爆集體霸凌 霸凌者掏鳥甩頭羞辱男大生

一名男生被兩名男子壓制在床上，其後1名學生，掏出陽具甩打被害者頭部，群眾在旁嬉笑。（圖擷自YouTube）

2017-04-06  10:06

〔即時新聞／綜合報導〕又見集體霸凌事件！香港大學繼日前被爆有學生下體遭滴蠟的事件後，昨（5日） 再次傳出一段多名港大男生涉嫌在宿舍內集體猥褻另一名男生影片，一名男生，被數名學生壓在床上，並掏出陽具甩打被害者頭部。

綜合香港媒體報導，昨天網路上流傳出一段疑似香港大學學生集體霸凌影片，這段長19秒的影片中可以看到，一名男生被兩名男子壓制在床上，其後1名穿著印有「Chemistry HKU」（香港大學化學系）外套的學生，脫下褲子，掏出陽具甩打被害者頭部，群眾在旁嬉笑，更有人直呼：「嘩！好X爽呀。」從影片中判斷，連同拍攝影片的人在內，至少有5名霸凌者。

該影片最早在昨晨於學生群組間流傳，許多香港大學學生怒斥這種集體霸凌行為，嚴重影響大學的形象，據了解霸凌者除了一名穿著港大化學系學生外，有學生認出另外一名霸凌者為牙醫系的大四學生，也指認出該房間為港大宿舍。

這是繼週一（3日）香港大學傳出校內舉行選舉時，一名退選的學生爆料上月20日有約20人闖進其中一參選人的房間，向他下體滴蠟油的行為，短短3日內再次出現另一起集體霸凌事件；現傳出該宿舍向住宿學生下達「封口令」，香港媒體去電時，舍方僅表示正在處理事件，暫不作回應。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 校園霸凌 霸凌 香港大學
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：港大再爆集體霸凌 霸凌者掏鳥甩頭羞辱男大生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.