北韓射不停 川普通電安倍：將用最大軍力保衛盟友

川普與安倍通電，強調美國將全力支持日本。（美聯社）

2017-04-06 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕因北韓昨日再度試射飛彈，美國總統川普在當地時間5日與日本首相安倍晉三通電，強調「將用最大軍力保衛同盟國」。

日本政府指出，川普在電話中表示，北韓於昨日試射飛彈的舉動是「帶有嚴重威脅且極度危險的挑釁行為」，但現在，所有能對付北韓的選擇已經擺在檯面上，美國將百分之百支持日本，並動用最大軍力保衛同盟國。

面對北韓核武威脅，美日皆認同中國所扮演的角色非常重要，日本政府也會關注川習會後，中國會如何就北韓問題表態。