汪星人版天外奇蹟！ 巴哥犬綁氣球竟飛起來

2017-04-06 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕國外網站「ViralHog」上月31日在臉書粉專分享身穿紅衣、被綁上造型氣球的巴哥犬飛起來的神奇影片，堪稱汪星人版「天外奇蹟」（Up）！

動畫片「天外奇蹟」中，高齡78歲的卡爾（Carl）爺爺用數萬顆氣球，讓整棟房子飛起來，國外就有網友拿自家的狗狗做實驗，並拍成影片上傳至國外網站「ViralHog」。從影片中可見，身上被綁著米妮、鯊魚與海豚氣球的巴哥犬，雙腳突地緩緩離開地面，上升至半空中，可憐的牠一臉不知所措、顫巍巍地東瞧西看，讓網路上一票正義哥（姐）忍不住直呼「快放開牠！」、「你這是虐待動物！」

這部28秒的影片，目前已累計逾11萬5000人次觀看，底下留言、回應也超踴躍，不過絕大多數都是「「吐槽文」。眼尖的網友們笑說，「這也太假了吧！」、「蠢到有剩！」；還有人直接點破，「有人躲在門後，把手伸進狗狗的衣服裡拉到半空中」，所以牠才會飛起來；不過仍有人深信不疑，驚呼「這也太酷了吧！」、「好可愛喔！」

巴哥犬影片連結：