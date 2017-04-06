化武殺害龍鳳胎 父親含淚抱：寶貝說再見吧...
2017-04-06 09:52
29歲的阿爾優素福起初他以為家人不會有大礙，但沒想到之後竟被告知，他的家人全部不幸身亡。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞伊德利卜省（Idlib）南部的汗舍孔鎮（Khan Sheikhon）4日遭到毒氣攻擊，至少已造成100人喪命，超過300人受傷。有外媒報導指出，一名父親因為化武攻擊失去了他的龍鳳胎，事後他抱著兩名孩子的遺體痛哭，畫面相當哀戚。
綜合外媒報導，化武攻擊發生的當下，29歲的阿爾優素福（Adbel Hameed Alyousef）正在自家商店顧店，他的老婆與兩名小孩則在屋外，但不久後他便聞到異味並發現他的妻兒出現身體不適，便將他們送去醫護站醫治，起初他以為家人不會有大礙，但沒想到之後竟被告知，他的家人全部不幸身亡。
事後阿爾優素福抱著9個月大的阿亞（Aya）和艾哈邁德（Ahmed），不時輕撫他們的頭髮，忍痛含淚對著他們的遺體說「說再見吧，寶貝，說再見吧」，場面相當哀戚。他的表弟阿拉則說，表哥因為接觸到毒氣導致身體狀況很差，但痛失妻兒的打擊更是特別大。
敘國汗舍孔鎮4日遭到毒氣攻擊，一名父親因此失去了他的龍鳳胎，事後他抱著兩名孩子的遺體痛哭，畫面相當哀戚。（美聯社）
敘國伊德利卜省南部的汗舍孔鎮4日遭到毒氣攻擊，至少已造成100人喪命，超過300人受傷。（美聯社）
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