她一篇作文打動常春藤名校！ 8所全錄取

17歲蕭靖彤（Cassandra Hsiao）被8所常春藤名校全部錄取。（圖擷取自Instagram）

2017-04-06 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕最近美國大學陸續放榜，加州橙縣17歲的蕭靖彤（Cassandra Hsiao）被8所常春藤名校全部錄取。而她描述與母親移民的辛酸歷程，打動美國各大名校。

綜合媒體報導，蕭靖彤在美國大學申請作文Common app Essay寫道，她的父母是第一代移民，父親出生在台灣，母親出生於馬來西亞，她5歲時從馬來西亞移民到美國，但英語並非他們的強項，常受到當地人的嘲弄。

蕭靖彤表示，在一個移民家庭中長大很有意思，由於英文發音不正確，在家庭中是用一種特殊的語言進行互動。「我們用文字建造了一棟房子。房子裡雖然有點亂，但這就是我們打造自己家的地方。」蕭靖彤說，語言並不是破碎的，而是帶有一種情感。

不僅作文優秀，蕭靖彤的成績也相當好，她的成績平均績點（Grade Point Average，GPA）高達4.67，SAT測驗分數1540分（滿分1600分）。蕭靖彤對校外活動也非常熱衷，在學校曾擔任《洛杉磯時報》高中特約記者，並且編寫舞台劇故事，為無家可歸者、難民和被忽視的群體發聲。

蕭靖彤目前錄取哈佛大學、普林斯頓大學、耶魯大學、達特茅斯大學、布朗大學、哥倫比亞大學、康乃爾大學和賓州大學等8所常春藤名校，除此之外她還收到史丹佛大學、紐約大學、南加大、約翰霍普金斯大學、西北大學等名校的錄取通知。