兩個月賺51萬！ 這工作什麼都不用做但要…

法國太空醫學研究所為研究微重力對人體的影響，徵求年輕、健康男子參與實驗。（圖取自Medes官網）

2017-04-06 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕躺2個月、什麼都不用做就能得到台幣51萬元的報酬！法國太空醫學研究所為研究微重力對人體的影響，徵求年輕、健康男子參與實驗，但躺著2個月、吃喝拉撒都在床上進行，似乎沒那麼容易。

《衛報》報導，法國太空醫學研究所（Medes）欲研究長時間失重對人體的影響，徵求24位20至45歲間的男性，條件包括沒有抽菸習慣、沒有過敏反應、BMI值22到27，報酬是1萬6000歐元（約台幣51萬7000元）。負責實驗的科學家Arnaud Beck表示，這份工作比聽起來更艱難，受試者需在床上吃喝拉撒，且至少有一邊肩膀需要在床上。