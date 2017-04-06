| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
開高走低 新台幣午盤重貶逾1角
 首頁 > 國際

兩個月賺51萬！ 這工作什麼都不用做但要…

法國太空醫學研究所為研究微重力對人體的影響，徵求年輕、健康男子參與實驗。（圖取自Medes官網）

2017-04-06  07:58

〔即時新聞／綜合報導〕躺2個月、什麼都不用做就能得到台幣51萬元的報酬！法國太空醫學研究所為研究微重力對人體的影響，徵求年輕、健康男子參與實驗，但躺著2個月、吃喝拉撒都在床上進行，似乎沒那麼容易。

《衛報》報導，法國太空醫學研究所（Medes）欲研究長時間失重對人體的影響，徵求24位20至45歲間的男性，條件包括沒有抽菸習慣、沒有過敏反應、BMI值22到27，報酬是1萬6000歐元（約台幣51萬7000元）。負責實驗的科學家Arnaud Beck表示，這份工作比聽起來更艱難，受試者需在床上吃喝拉撒，且至少有一邊肩膀需要在床上。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 太空 太空人 實驗
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：兩個月賺51萬！ 這工作什麼都不用做但要…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.