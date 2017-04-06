變性皇后當兵報到 軍官們搶著拍照

帕塔與其他役男排隊報到。（圖擷取自Instagram）

2017-04-06 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕每年4月是泰國一年一度的徵兵季，依規定只要男性到達當兵年齡都要參加體檢，這次報到的役男中，有一名吸引在場目光，她就是2屆變性選美皇后帕塔（Nadia Patta），讓現場軍官都搶著跟她拍照。

綜合媒體報導，身材高挑、長相甜美的帕塔，曾是2015年、2017年泰國變性選美冠軍。徵兵體檢當天，帕塔穿著駝色露肩連身套裝，露出白皙長腿，和其他役男排隊，格外引人目光，不少役男和軍官搶著拍照。

根據泰國法律規定，只要年齡到達21歲的男性都要參加體檢和抽籤，包括僧侶和變性人。但變性人可因「胸部畸形」、「心理異常」等原因，獲得「身體不符合兵役規定」的免役證明書，就不用當兵。

帕塔徵兵報到，吸引不少役男和軍官搶著拍照。（圖擷取自Instagram）

帕塔穿著駝色露肩連身套裝。（圖擷取自Instagram）

（圖擷取自Instagram）

帕塔的生活照。（圖擷取自Instagram）

帕塔身材高挑、長相甜美。（圖擷取自Instagram）