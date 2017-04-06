防核武斬首金正恩 美韓推動「三把匕首 」

為因應北韓領導人金正恩發展核武，韓媒報導，美國、韓國推動「三把匕首」方案。（法新社）

2017-04-06 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕為因應北韓領導人金正恩發展核武，韓媒報導，美國、韓國推動「三把匕首」方案，包括無人攻擊機（UAV）、特殊部隊、隱形戰鬥機，以在危急時清除金正恩等北韓領導層。

「東亞日報」報導，美國「灰鷹」明年2月將部署在全羅北道群山基地，用於搜尋敵人指揮部並用導彈進行清除。為檢驗對北韓斬首行動有效性，美國特殊部隊最近大規模參加韓美「禿鷲」聯合軍演，F-35B隱形戰鬥機也進行精密轟炸演習。

報導指出，這「三把匕首」與現有殺傷鏈（kill chain）以及導彈防禦系統一同應對北韓核武，韓國軍方人士表示，北韓核威脅愈大，美韓軍方就更重視北韓領導層的清除行動。