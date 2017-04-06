全球首份樹木報告出爐 瀕絕品種達9600種

研究顯示，全球樹木品種有高達9600種瀕絕。（美聯社資料照）

2017-04-06 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕首份全球樹木調查報告出爐！國際植物園保育聯盟（BGCI）週三（5日）公佈調查數據指出，現存60065個品種的樹木中，有9600種受到瀕臨絕種的威脅，BGCI希望這份報告能「警世」，因人類過度開發造成樹木品種陷入絕種危機，同時可讓人類更了解全球樹木的狀況。

報告中提到，巴西樹木品種數量共有8715個品種，是全球最多的國家，其次是哥倫比亞5776種、印尼5142種。倘若以原生種統計，巴西獨有的樹種多達4333種，居全球之冠。馬達加斯加（2991種）、澳洲（2584種）分居二、三。