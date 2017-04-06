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停產近30年 美國最快2022年重新生產鈽-238

鈽-238常被用於太空探測器的動力來源，美國能源部預計最快將在2022年恢復生產。（圖截自維基百科）

2017-04-06  06:53

〔即時新聞／綜合報導〕鈽-238（PU-238）是一種放射性元素，最常被用於太空探測器的動力來源。有外媒報導指出，美國自1988年停產鈽-238後，鈽-238的存量僅剩35公斤，恐怕無法充足供應現有的諸多太空探測計畫使用，因此美國能源部預計最快將在2022年重新恢復生產。

綜合外媒報導，鈽-238是不存在於自然環境裡的放射性元素，它是經由人工合成生產製造，並被廣泛使用在太空探測計畫，如探勘土星的卡西尼號（Cassini）或登陸火星的好奇號（Curiosity）的動力來源都是鈽-238。在冷戰期間，美國每年可以生產1000公斤的鈽-238，以提供當年大量進行的太空研究。

但自從生產鈽鈽-238的核子反應堆在1988年關閉後，美國就一直沒有生產新的鈽-238，主要都從俄羅斯進口，因為考量到可以降低成本的緣故，但俄國於2010年也停止生產鈽-238，如今美國航太總署僅剩35公斤的存量，因此他們決定重新製造。

美國能源部（DOE）將與「技術解決方案管理公司」（Technical Solutions Management,TSM）進行合作，按計劃進行，鈽-238將會在橡樹嶺國家實驗室（ORNL）進行製作，以每年5公斤的產量為目標，預計最快能在2022年著手生產。

鈽-238是經由人工合成生產製造，並被廣泛使用在太空探測計畫，如登陸火星的好奇號的動力來源就是鈽-238。（圖截自維基百科）

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