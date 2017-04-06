香港輕軌電車凌晨翻車 14人受傷

香港輕軌電車側翻，造成14人受傷。（法新社）

2017-04-06 06:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港一列往西行的輕軌電車，週四（6日）凌晨在中環失控側翻，造成14名乘客受傷，警方懷疑23歲盧姓電車司機危險駛，將他逮捕。

《香港蘋果》報導，凌晨零時許，該列車途經中環德輔道中，接近銀行街滙豐銀行總行的一個左彎時，突然失控出軌撞向東行電車站上蓋，並向左側翻，整列車橫在路中央。

救護人員數分鐘內趕抵，將11人送醫，另有3名傷者不願就醫。電車司機供稱遭後方公車追撞才翻車。

但乘客說沒有撞擊，警方勘驗車尾也沒有撞擊痕跡，初判是有1年多駕駛經驗的盧姓司機危險駕駛，帶回製作筆錄，直到清晨5點多，重型吊車將出事列車吊回軌道，再由另一列電車拖回車廠，目前交通事故已排除。

香港輕軌電車側翻，造成14人受傷。（歐新社）