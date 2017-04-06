敘化武攻擊案 美警告採取單邊行動

2017-04-06 03:04

〔中央社〕美國今天警告，如果聯合國未回應敘利亞疑似化學武器攻擊，美國可能採取單邊行動。這項攻擊案造成包括兒童在內的數十人喪生。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）說：「如果聯合國一直未能履行職責，集體採取行動，我們將被迫採取我們自己的行動。」

海利指責俄羅斯未能約束其盟邦敘利亞。她說：「如果俄羅斯果如其所宣稱的對敘利亞有影響力，我們必須見到他們運用這種影響力，我們必須見到他們終止這些可怕的行為。」

敘利亞反抗軍占領下伊德利布省（Idlib）汗舍孔鎮（Khan Sheikhun）發生的這次疑似化武攻擊，造成包括20名兒童在內至少72人喪生。

這起攻擊案也是自從2013年以來在敘利亞境內發生的最嚴重的化武攻擊案。