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女人沒野心？研究：男女沒差 錯的是公司

2017-04-06  06:16

〔編譯張沛元／綜合報導〕5日公布的最新研究顯示，事業野心無關性別，而是員工所任職的公司是否助長此一迷思。

波士頓顧問集團（BCG）針對來自189國家的20萬名受雇員工（其中14萬1000人為女性）進行調查，結果發現，女性初入職場時的野心與男性無異，打壓或消磨女性事業野心的是公司，而非家庭地位或為人母。

研究人員發現，30歲以下的男女員工一開始的事業野心並無太大差異，但卻會隨著時間而出現性別差異；在缺乏性別多樣性的公司裡，女性的野心會比男性消磨得更快；這種公司裡的30到40歲員工的男女事業野心差異為17％，僅66％女性員工尋求升遷，低於男性的83％。

但在覺得公司的性別多樣性有所改善的企業中，30到40歲員工的男女事業野心則無差異，85％的女性與87％的男性尋求升遷。

該報告共同撰稿人之一克倫茲說，兩性同樣有野心與同樣理性；野心並非固定不變，是可以隨著日常交流與工作經驗被滋養與或受到傷害。

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  • 研究顯示，事業野心並於性別差異，關鍵是公司。圖為全球最有影響力的女性，德國總理梅克爾。（美聯社）

    研究顯示，事業野心並於性別差異，關鍵是公司。圖為全球最有影響力的女性，德國總理梅克爾。（美聯社）

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