遭誤認為地鐵炸彈客 俄穆斯林男丟工作
2017-04-06 00:54
〔中央社〕俄國聖彼得堡3日發生地鐵自殺炸彈客攻擊事件，死傷慘重。在第一時間被錯認為嫌疑犯的穆斯林男子，雖俄媒已事後多次澄清，仍無法挽回其名譽。他丟了工作，搭飛機時遭其他乘客抵制。
發生在當地時間3日下午2時30分的聖彼得堡地鐵爆炸案，造成14人死亡，40多人受傷。俄國警方公布嫌犯為22歲、來自吉爾吉斯並已歸化俄國籍的賈里羅夫(Akbarzhon Djalilov)。
然而在地鐵爆炸案事發不久，俄國媒體在未經官方證實的情況下，自行公布「疑似」犯人的監視器影像及照片，在社群網路的助攻下，「嫌疑人」的模樣被廣為流傳，事後卻被證實其非恐怖分子。
這個被錯認為嫌犯的是名叫尼基丁(Ilyas Nikitin)的男子，是一名俄籍長途貨車司機。事發當天他頭戴黑色花帽(Tubeteika，一種中亞及俄國穆斯林常戴的帽子)、「褐色眼睛」、蓄長鬍，著黑袍，俄媒便以此外表判斷他是「恐怖分子」，並以快訊的方式公布在聖彼得堡地鐵的影像。
後來沒多久，警方甚至連人都尚未開始搜索，尼基丁就主動到警察局說明情況，澄清其非恐怖分子。媒體也在隨後發稿更新，然而此舉仍然無法挽回尼基丁的名譽。
他被雇主解聘，丟了工作。今(5日)早上欲搭機從莫斯科回家，卻在伏努科沃(Vnukovo)機場被同班機的乘客群起抵制，機組人員最後只能請他下機。
尼基丁表示，儘管警方已替他澄清，「但這件事已經對人生造成莫大的麻煩」，甚至有記者不斷追蹤他和他的家人。他拜託俄國媒體「不要再追著他跑，讓他過回原本的生活」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 洪秀柱48小時道歉大限已至 黃國昌：6日上午提告
- 穿了30年 警察制服要改了
- 東山路地下道下週填平 交維卻未過
- 里奇蒙聯準銀行總裁 涉洩密辭職
- 市府追加預算2.44億 拚議會通過
- 市府民團共治 西區打造非營利組織與志工中心大樓
- 郵差工會反對兼做長照 交長：可發展第二專長
- 北市》都計規劃納公民參與 公館北投示範
- 古蹟被踢皮球 老山佳車站沒人管
- 300元走路工認定勞務所得 當選無效改判有效確定
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan would welcome F-35 jet sales: ministry
- 「特權是中性字眼」高院改判劉文雄免賠金溥聰
- 高鐵台南站「接送分流」 別跑錯路
- 警遭違建磚牆砸死 新北拆除隊國賠210萬
- 研究13年 這回真的要「變裝」
- 李敏鎬《藍海》爽當帥哥騙子 戲外竟慘遭屎擊！
- 水湳經貿園區設中水道系統 年底完工
- 「雙詹」合體凸槌 轉戰紅土分飛
- 桃市國小及幼兒園教甄 變革多
- 籃網「甩尾」 豪哥23分鐘砍16分
- 減輕家長負擔 嘉市公幼增150名額
- 美國縮減海外基建 中國接棒扮演金主
- 八里污水廠違規排廢 遭罰25萬
- 遊澎湖賞花火 布袋龍門線將啟航
- 嗆小英「該不該殺」新北議員林國春 又爆逼妻離婚
- 性騷案處理不當 監院糾正台電
- 《投資房產被騙》男演員直播輕生獲救
- 華視猛播中、韓劇 被NCC警告
- 潘裕文南下會粉絲 話匣子大開
- 2天綁41.5萬卡 Apple pay打趴台灣pay
- 西半部高溫達32度 好天氣持續到週日
- 聯邦銀前3月 每股稅前盈餘0.29元
- 學者：美中降溫川習會 「台灣不需過於擔心」
- 草屯平林農園叫渴 力爭補助設圳
- 潛艦國造 台船：明年3月提初步設計
- 經典佳麗寶 保養彩妝夢幻購
- 豬哥亮有食慾 點了這道菜
- 殷仔週六亮相 後援爆棚力挺
- 李妍憬提無條件和解 司機堅持索賠XX萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遭誤認為地鐵炸彈客 俄穆斯林男丟工作
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分