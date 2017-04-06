| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 國際

美F-16戰機 華府訓練飛行失事墜毀

2017-04-06  00:46

〔中央社〕美國空軍官員表示，1架F-16戰機今天在華盛頓附近進行訓練任務時失事墜毀，所幸飛行員及時安全彈跳逃生。

空軍發言人賴德（Pat Ryder）上校說，這架F-16墜毀在國家港灣（National Harbor）西南約10公里處的無人煙地區。

賴德說，這架失事F-16戰機的基地在馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），該基地也是總統座機空軍1號的基地。

賴德指出，「飛行員彈跳出來，安全逃生。」

這架F-16戰機隸屬首都特區空軍國民兵（Air National Guard）第113聯隊。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：美F-16戰機 華府訓練飛行失事墜毀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.