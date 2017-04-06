美國安會議人事又改組 川普愛將被Fire了
2017-04-06 00:08
美國總統川普愛將、白宮首席策士巴農，已被踢出白宮國家安全會議。（路透）
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國白宮官員透露，川普總統再度對國家安全會議（NSC）進行人事改組，川普的右派愛將、白宮首席策士巴農遭除名，不再是該會議的固定列席成員。
川普在1月底發布備忘錄宣布國家安全會議改組，當時巴農被拔擢至首長會議，參謀首長聯席會議主席與國家情報首長則被降級到只能參與「涉及與其職責及專長的議題」，引發軒然大波；國會民主黨人甚至為此聯名致函川普，要求說明為何將缺乏外交政策經驗的巴農安插進入國家安全會議。
除了巴農遭到除名，這次的人事改組還恢復參謀首長聯席會議主席與國家情報首長的固定列席地位。
成立於1947年的美國國家安全會議為直屬總統的總統幕僚機構之一，主要任務為協助總統處理外交與安全事務以及制訂相關政策。
川普曾經主持過電視實境秀《誰是接班人》（The Apprentice），在當時他常掛在嘴邊的「你被開除了！（You Are Fired!）」廣為人知，如今換自己的愛將被踢出國家安全會議，顯得十分諷刺。
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