《端傳媒》傳出資金危機 面臨大裁員
2017-04-05 23:40
〔即時新聞／綜合報導〕香港媒體消息指出，現有90名員工的網媒《端傳媒》傳出將大幅裁員，預估將只留下約20人，據傳《端傳媒》執行主編張潔平表示，因端傳媒出現嚴重資金危機，目前正商討重整方案，裁減人數則尚未決定。
《明報》、《香港01》等港媒今日報導，有消息指《端傳媒》因尚未找到新投資者，出現資金危機，可能裁減約8成員工，包含編採部、銷售部及後勤部等，將只留下約20人。
港媒《眾新聞》報導則提到，據傳《端傳媒》大股東蔡華本週一曾發電子郵件給全體員工，指公司自去年11月開始為新一輪融資接觸不同投資人，但在「基本確定一個香港重要投資人之後」，該投資者卻在最後關頭「突然地決定不再投資」，對《端傳媒》的財務狀況影響巨大。目前管理層正在緊急協商，本週內也將通報具體的方案。
《端傳媒》是自2015年8月進軍華文網絡傳媒，以「立足香港，放眼世界」為宗旨，主打深度報道和數據新聞，成立之初曾遭指資金來源涉及紅色資本，不過大股東蔡華當時回應指不能因為「見過習近平」而推論他做事是「習先生授意」。當時執行主編張潔平則強調沒有紅色資本，「如果有的話我就不做了。」
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