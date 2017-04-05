全球網友共作畫 「Reddit」愚人節活動成果超狂！

國外知名論壇「Reddit」舉辦了活動「Place」，這就像個巨大畫布，網友們可在上面作畫，圖為活動結束時的最終成果。（圖擷取自商業內幕）

2017-04-05 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕4月1日是一年一度的愚人節，許多企業、組織都會辦活動共襄盛舉，國外知名論壇「Reddit」也沒有缺席，特別舉辦了活動「Place」，這個「Reddit Place」就像個巨大的合作畫布，用戶可在上面點擊繪圖，活動從上月31日開始，在本月3日結束，最終的成果，令人讚嘆不已！

《商業內幕》報導，基本上，這個畫布是由許多個純白的小方塊構成，也就是像素，每位Reddit用戶每5分鐘可以在1個小方塊填上顏色，這限制代表用戶們需要合作進行，也間接阻止了用戶們隨機塗鴉；「Reddit」表示，在活動期間，共吸引了超過100萬名Reddit用戶參與，在「Reddit Place」畫了超過1600萬個小方塊，而在活動結束前夕，更同時有超過9萬名用戶在線上作畫、觀看！

雖然活動方式相當簡單，但這活動卻意外將這些素昧平生的網友們相連在一起，一開始大家都亂點亂畫，但有人開始畫出國旗，將同國家的網友聚在一起，像是有美國網友在畫布上畫出了美國國旗，卻有人執意要將這國旗塗黑，於是有更多的美國網友加入這場「國旗保衛戰」。除了美國，其他國家的網友也有出現類似狀況，各國國旗在畫布上出現、抹滅，又再出現。

（美國國旗保衛戰縮時版本）

另外，許多著名畫作、人物甚至動漫等也都在畫布上出現，甚至還有想惡搞的網友們組隊發起進攻搞破壞，像是一開始在地圖右下角瘋狂畫藍色，一波藍海相當突兀，不過遇到這狀況，網友們反而把這波藍海當作畫布重新作畫，十分有趣。

值得注意的是，在活動結束時，畫布右下角疑似有台灣網友製作了小小的國旗，更寫下「TW#1」（台灣第一名）的縮寫，讓台灣在這活動內不缺席。

這項活動的縮時影片已被上傳到各大影音平台，「Reddit」討論串更是相當熱烈，成功創造了話題。

「Reddit Place」活動最終成果：

https://www.reddit.com/place?webview=true

「Reddit Place」縮時影片：