全球網友共作畫 「Reddit」愚人節活動成果超狂！
國外知名論壇「Reddit」舉辦了活動「Place」，這就像個巨大畫布，網友們可在上面作畫，圖為活動結束時的最終成果。（圖擷取自商業內幕）
〔即時新聞／綜合報導〕4月1日是一年一度的愚人節，許多企業、組織都會辦活動共襄盛舉，國外知名論壇「Reddit」也沒有缺席，特別舉辦了活動「Place」，這個「Reddit Place」就像個巨大的合作畫布，用戶可在上面點擊繪圖，活動從上月31日開始，在本月3日結束，最終的成果，令人讚嘆不已！
《商業內幕》報導，基本上，這個畫布是由許多個純白的小方塊構成，也就是像素，每位Reddit用戶每5分鐘可以在1個小方塊填上顏色，這限制代表用戶們需要合作進行，也間接阻止了用戶們隨機塗鴉；「Reddit」表示，在活動期間，共吸引了超過100萬名Reddit用戶參與，在「Reddit Place」畫了超過1600萬個小方塊，而在活動結束前夕，更同時有超過9萬名用戶在線上作畫、觀看！
雖然活動方式相當簡單，但這活動卻意外將這些素昧平生的網友們相連在一起，一開始大家都亂點亂畫，但有人開始畫出國旗，將同國家的網友聚在一起，像是有美國網友在畫布上畫出了美國國旗，卻有人執意要將這國旗塗黑，於是有更多的美國網友加入這場「國旗保衛戰」。除了美國，其他國家的網友也有出現類似狀況，各國國旗在畫布上出現、抹滅，又再出現。
（美國國旗保衛戰縮時版本）
另外，許多著名畫作、人物甚至動漫等也都在畫布上出現，甚至還有想惡搞的網友們組隊發起進攻搞破壞，像是一開始在地圖右下角瘋狂畫藍色，一波藍海相當突兀，不過遇到這狀況，網友們反而把這波藍海當作畫布重新作畫，十分有趣。
值得注意的是，在活動結束時，畫布右下角疑似有台灣網友製作了小小的國旗，更寫下「TW#1」（台灣第一名）的縮寫，讓台灣在這活動內不缺席。
這項活動的縮時影片已被上傳到各大影音平台，「Reddit」討論串更是相當熱烈，成功創造了話題。
「Reddit Place」活動最終成果：
https://www.reddit.com/place?webview=true
「Reddit Place」縮時影片：
在畫布的右下角最右邊，疑似有台灣網友製作了小小的國旗，更寫下「TW#1」（台灣第一名）的縮寫，讓台灣在這活動內不缺席。（圖擷取自商業內幕）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中職Live》彭政閔再見暴傳 桃猿1分差擊敗兄弟
- 濫權查個資追愛 警連2天床戰人妻
- 《台北筆記》香港很無聊！ 台灣更無聊？
- 變形金剛男星新片上映 首週僅賣出1張票…
- 老蕭拍賣獻愛 募款85000全捐...
- 〈熱門族群〉大同董監改選打爛仗 股價照樣漲
- 學童打球門牙撞缺角 母討20萬負責一輩子
- 百年古剎淪陷 比丘尼埋鍋造飯等待收復
- 連7年揭幕 克蕭不知輸球滋味
- 時力點名仁濟院 侵占國產最大案
- 李準基熱戀全慧彬 4度爆緋聞 終於認愛
- 李淳「眼」技太明顯 秒被李安看穿
- 夏普參加北市電器展 8K電視首度在台亮相
- 屏東農特產 搶進阿曼市場
- 2台人身綁安毒闖關雅加達機場被捕 恐遭判死刑
- 農藥殘留爭議 林全：強化風險溝通
- 被問郭富城婚事進度 御用排舞師回...
- 銷售僅零頭 特斯拉市值超車福特
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 《自由廣場》黑鷹撥空軍之理‧法‧情
- 防災兼當午睡枕頭！ 台南北門特製「防災頭套」
- 對抗黨產會 國民黨主席六參選人態度差不多
- 廖玉蕙／台語和台灣文學擦撞出的火花 － 用台語講故事
- 災後重生好價錢 屏東早生芒果上市1公斤230元
- 兒童節送漢堡餐 宜蘭2公所挨批
- 台中東山路地下道填平 部長立委剛看過就喊卡
- 【愛讀書】 《望鄉三千里──台灣少年工奮鬥史》
- 光復新村 打造國際非政府組織中心
- NCAA大學男籃錦標賽》喬丹母校北卡 逆襲摘第6冠
- 「政府無具體救助計畫」李凈瑜10日赴中救夫
- 中國來台掃貨 國内紙箱飆漲 公平會立案調查
- 開幕戰累計5轟 哈波現役之王
- 《鹽分地帶文學》總編輯林佛兒辭世 文壇不捨
- 核後端委員名單都是○○ 一個也沒換
- 梁文音到底嫁誰？同框照驚呆粉絲
- 駐露新大使到任︰擴大兩國合作領域
- 也太狂！鄉民用語「948794狂」 竟有日文翻譯
- 台青年讚上海消費方便屌打台灣 掀網路論戰
- 《NBA夯話題》場均大三元 ESPN看好魏少奪MVP
- 金控怕踩雷 對中放款減1500億
標題：全球網友共作畫 「Reddit」愚人節活動成果超狂！
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email