美老牌歌手巴瑞曼尼洛宣布出櫃

2017-04-05 23:45

〔編譯張沛元／綜合報導〕73歲的美國老牌歌手巴瑞曼尼洛（Barry Manilow）宣布出櫃，坦承隱藏性向是擔心會令粉絲失望。

一向重視隱私與避談個人性向的曼尼洛，難得在接受《人物》（People）訪問時開誠布公，並表示過去之所以沒出櫃，是以為粉絲在知道他是同志後會失望，「所以我什麼也沒做」。

據信這是曼尼洛本人首度親口證實自己是同性戀。曼尼洛是同志可說是公開的秘密，他在2014年已與相愛39年的經紀人男友基輔秘婚。

擅長抒情搖滾的曼尼洛是歌壇長青樹，暢銷名曲包括「曼蒂」（Mandy）與「科巴卡巴納」（Copacabana）等。