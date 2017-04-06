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「強姦犯可與受害者結婚」 馬國議員語出驚人

2017-04-06  00:11

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞國會昨日針對《2017年性侵兒童法案》進行討論，卻有一名議員語出驚人表示，強姦犯可與受害者結婚，這樣受害者人生不至於太蒼涼，引起朝野齊聲批評。

綜合外媒報導，沙布丁為巫統打昔牛汝莪區國會議員，昨日他在下議院辯論《2017年性侵兒童法案》時，竟語出驚人表示，強姦犯與受害者結婚沒有什麼問題，有些12、15歲的女孩看起來比實際年齡大，她們的身體像18歲的女人，且有些女孩年僅9歲就進入青春期，在生理及精神上已準備好結婚，雖然強姦是一種刑事罪，但強姦犯和受害者應該有「獲得重生的機會」，並認為這樣受害者人生就不會太蒼涼。

沙布丁這席「先姦後娶」言論引起朝野齊聲批評，民政黨婦女組主席拿督陳蓮花認為，這席話等同於反對政府保護婦女兒童，對婦女兒童是極大冒犯且不尊重；國陣成員黨、馬華副總會長周美芬也批評，將受害者嫁給強姦犯，等同對受害者的二度加害，如同「犒賞」強姦犯罪行，而沙布丁選區的選民也不認同這樣的言論，有選民表示，雖然「先姦後娶」在馬來西亞常有所聞，但還是希望沙布丁不要貶低女性尊嚴，這種情況除非「兩情相悅」還說得過去。

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  • 沙布丁（圖）語出驚人表示，強姦犯可與受害者結婚，這樣受害者人生不至於太蒼涼。（圖擷自星洲網）

    沙布丁（圖）語出驚人表示，強姦犯可與受害者結婚，這樣受害者人生不至於太蒼涼。（圖擷自星洲網）

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