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F-16戰機華盛頓特區外墜毀 駕駛彈射逃生

1架F-16戰機在美國華盛頓特區外的安德魯斯聯合基地附近墜毀。示意圖。（法新社）

2017-04-05  22:43

〔即時新聞／綜合報導〕稍早前1架F-16戰機在美國華盛頓特區外的安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）附近墜毀，至少有1名駕駛已從飛機內彈出，救援團隊正要前往現場。

綜合外媒報導，美國空中國民警衛隊（Air National Guard）的1架F-16戰機稍早在進行訓練時，在華盛頓特區外的安德魯斯聯合基地南方2英里處墜落，飛機墜毀在當地的一個樹叢中，現在該區部分道路已關閉，救援團隊正在定位事發地點並前往。

當地消防應急處發言人布蘭地（Mark Brady）說，1位駕駛當時已透過降落傘逃離飛機，後來駕駛在飛機墜落處附近被發現，現在已被軍方用直升機接走。目前當地的居民正在被撤離中，但還沒有傳出有人受傷。

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  • 稍早前1架F-16戰機在美國華盛頓特區外的安德魯斯聯合基地附近墜毀。（圖擷自Independent）

    稍早前1架F-16戰機在美國華盛頓特區外的安德魯斯聯合基地附近墜毀。（圖擷自Independent）

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