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想把健康右腳截掉 英男：感覺不像自己的

2017-04-06  00:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國男子奧哈洛蘭（Nick O'Halloran）的右腳健康沒有問題，但他患上「身體完整認同障礙」（BIID），自小就不愛右腳，還想把這右腳給切除，不過醫生則是認為他右腳沒事，拒絕幫他截肢，奧哈洛蘭希望當局能夠准許他切掉右腳，別再讓他受苦。

《每日郵報》報導，29歲的奧哈洛蘭曾是名老師，自小就患上「身體完整認同障礙」的他，覺得右臀3英吋（7.6公分）以下的地方都不是自己的，會覺得右腳不斷發癢，這讓他很困擾，甚至無法工作。

奧哈洛蘭有去找醫生，但醫生不願幫他截肢，面對這狀況，他甚至還注射酒精到右腳內自殘。

奧哈洛蘭在家裡會把右腳折起後用繃帶綁住，想著自己已經被截肢，他希望當局可以准許他截肢，幫他化解痛苦。

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  • 奧哈洛蘭在家中會把腳折起，再用繃帶綁住，幻想自己已被截肢。（圖擷取自每日郵報）

    奧哈洛蘭在家中會把腳折起，再用繃帶綁住，幻想自己已被截肢。（圖擷取自每日郵報）

  • 實際上，奧哈洛蘭的右腿相當健康，他也可以正常站立。（圖擷取自每日郵報）

    實際上，奧哈洛蘭的右腿相當健康，他也可以正常站立。（圖擷取自每日郵報）

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相關關鍵字： BIID 截肢 英國 身體完整認同障礙
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