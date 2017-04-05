要空姐脫衣、掀裙受檢 馬印航空：有讓她們留內衣
2017-04-05 23:31
馬印航空要求面試空姐需脫衣、掀裙受檢引發爭議。（圖擷自ifly global）
〔即時新聞／綜合報導〕馬印航空（Malindo Air）遭踢爆，在空服員面試時，竟強行要求脫衣並掀裙露腿，目的在於檢查報名者是否符合沒有刺青、疤痕的標準。但馬印航空則發表聲明文澄清：「這些程序都是在候選人同意之下，由女性主管作執行，確保符合我們航空公司的標準，絕無強迫」。
綜合外媒報導，有人投訴上月11日馬印航空徵選空姐時，為了確保應徵者身上沒有刺青及傷疤，因此要求她們脫衣、露腿讓工作人員檢查，引發軒然大波，當地多名女性國會議員要求政府介入進行調查。
馬印航空的公關與傳播總監阿姆林（Raja Sa’adi Raja Amrin）則指出，雇主本來就有條件要求員工配合相關檢查，但隨即解釋並非要求她們「露胸」，她們還是可以穿著內衣受檢，這麼做是因為必須檢查身體上是否有印記，因公司制服有部分透明，才做此決策，並強調「相信大部分航空公司都有做過相同的事」。
至於為何必須掀裙子露大腿，阿姆林因為公司制服裙子是作「開高衩」的設計，必須確保乘客不會看到腿部刺青，同時解釋「開高衩」設計是為了空姐移動，特別是在緊急時刻能更加靈活。
但其他航空公司的空姐們則怒批馬印航空「噁心」、「荒唐」，並指出所任職的公司只會叫他們捲起袖管來檢查，根本不要要求脫衣，直接打臉「相信大部分航空公司都有做過相同的事」的說法。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中職Live》彭政閔再見暴傳 桃猿1分差擊敗兄弟
- 濫權查個資追愛 警連2天床戰人妻
- 《台北筆記》香港很無聊！ 台灣更無聊？
- 變形金剛男星新片上映 首週僅賣出1張票…
- 老蕭拍賣獻愛 募款85000全捐...
- 〈熱門族群〉大同董監改選打爛仗 股價照樣漲
- 學童打球門牙撞缺角 母討20萬負責一輩子
- 百年古剎淪陷 比丘尼埋鍋造飯等待收復
- 連7年揭幕 克蕭不知輸球滋味
- 時力點名仁濟院 侵占國產最大案
- 李準基熱戀全慧彬 4度爆緋聞 終於認愛
- 李淳「眼」技太明顯 秒被李安看穿
- 夏普參加北市電器展 8K電視首度在台亮相
- 屏東農特產 搶進阿曼市場
- 2台人身綁安毒闖關雅加達機場被捕 恐遭判死刑
- 農藥殘留爭議 林全：強化風險溝通
- 被問郭富城婚事進度 御用排舞師回...
- 銷售僅零頭 特斯拉市值超車福特
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 《自由廣場》黑鷹撥空軍之理‧法‧情
- 防災兼當午睡枕頭！ 台南北門特製「防災頭套」
- 對抗黨產會 國民黨主席六參選人態度差不多
- 廖玉蕙／台語和台灣文學擦撞出的火花 － 用台語講故事
- 災後重生好價錢 屏東早生芒果上市1公斤230元
- 兒童節送漢堡餐 宜蘭2公所挨批
- 台中東山路地下道填平 部長立委剛看過就喊卡
- 【愛讀書】 《望鄉三千里──台灣少年工奮鬥史》
- 光復新村 打造國際非政府組織中心
- NCAA大學男籃錦標賽》喬丹母校北卡 逆襲摘第6冠
- 「政府無具體救助計畫」李凈瑜10日赴中救夫
- 中國來台掃貨 國内紙箱飆漲 公平會立案調查
- 開幕戰累計5轟 哈波現役之王
- 《鹽分地帶文學》總編輯林佛兒辭世 文壇不捨
- 核後端委員名單都是○○ 一個也沒換
- 梁文音到底嫁誰？同框照驚呆粉絲
- 駐露新大使到任︰擴大兩國合作領域
- 也太狂！鄉民用語「948794狂」 竟有日文翻譯
- 台青年讚上海消費方便屌打台灣 掀網路論戰
- 《NBA夯話題》場均大三元 ESPN看好魏少奪MVP
- 金控怕踩雷 對中放款減1500億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：要空姐脫衣、掀裙受檢 馬印航空：有讓她們留內衣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分