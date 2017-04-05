要空姐脫衣、掀裙受檢 馬印航空：有讓她們留內衣

馬印航空要求面試空姐需脫衣、掀裙受檢引發爭議。（圖擷自ifly global）

2017-04-05 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕馬印航空（Malindo Air）遭踢爆，在空服員面試時，竟強行要求脫衣並掀裙露腿，目的在於檢查報名者是否符合沒有刺青、疤痕的標準。但馬印航空則發表聲明文澄清：「這些程序都是在候選人同意之下，由女性主管作執行，確保符合我們航空公司的標準，絕無強迫」。

綜合外媒報導，有人投訴上月11日馬印航空徵選空姐時，為了確保應徵者身上沒有刺青及傷疤，因此要求她們脫衣、露腿讓工作人員檢查，引發軒然大波，當地多名女性國會議員要求政府介入進行調查。

馬印航空的公關與傳播總監阿姆林（Raja Sa’adi Raja Amrin）則指出，雇主本來就有條件要求員工配合相關檢查，但隨即解釋並非要求她們「露胸」，她們還是可以穿著內衣受檢，這麼做是因為必須檢查身體上是否有印記，因公司制服有部分透明，才做此決策，並強調「相信大部分航空公司都有做過相同的事」。

至於為何必須掀裙子露大腿，阿姆林因為公司制服裙子是作「開高衩」的設計，必須確保乘客不會看到腿部刺青，同時解釋「開高衩」設計是為了空姐移動，特別是在緊急時刻能更加靈活。

但其他航空公司的空姐們則怒批馬印航空「噁心」、「荒唐」，並指出所任職的公司只會叫他們捲起袖管來檢查，根本不要要求脫衣，直接打臉「相信大部分航空公司都有做過相同的事」的說法。