包養網站遇到真愛 乾爹花182萬讓「他」變「她」

2017-04-05 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約21歲的安娜塔西亞（Anastasia）外貌就像個正常女子，但他其實原本是個不折不扣的男兒身，沒錢進行變性手術的他，在包養網站上遇到「乾爹」後，讓「他」變成了「她」，也展開了新的人生。

《紐約郵報》報導，安娜塔西亞從小就認為自己是個女人，也一直希望透過手術能完成心願，但龐大的手術費用對她來說是個沉重負擔，直到她在美國知名的包養網站「甜心有約」（Seeking Arrangement）上，遇到了大她40歲、今年61歲的乾爹後，才終於圓夢。

安娜塔西亞先後接受陰道成形術、隆乳和臉部整形等手術，共花費6萬美元（約183萬元新台幣），這些全將由她的「乾爹」支付。

雖然這個網站多是年輕女性找有錢男子的「包養管道」，外界多認為安娜塔西亞和乾爹的感情只是金錢交易，不過安娜塔西亞說，她和乾爹不是那種關係，強調2人互將彼此視為最珍視的人，「我們會一起躺在床上擁抱以及聊天，但我們不會有性行為」。

安娜塔西亞在完成變成女人的願望後，她接下來便是要朝著成為一名模特兒的夢想邁進。