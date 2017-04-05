中國霧霾傷神又傷身 南韓民眾狀告北京政府
2017-04-05 22:17
〔即時新聞／綜合報導〕中國霧霾太嚴重，連鄰國民眾也受不了空氣品質受影響，有南韓民眾為此將北京與南韓首爾政府一起告上法院，要求對他們的健康及精神帶來的傷害進行賠償。
綜合媒體報導，提出告訴的是南韓一個環保組織「綠色韓國基金會」主席崔玉爾（譯音，Choi Yul），以及中央地方法院的首席檢察官安京雅（譯音，Ahn Kyung-jae），另有5名人士共同參與起訴，他們指控中國霧霾影響首爾，以及首爾政府無能，要求北京和首爾政府分別賠償300萬韓元（約新台幣8萬多）。
報導指出，安京雅在昨日被確診罹患哮喘，但此前他的肺功能一直都很良好，這都是因為空污問題，一般民眾也因此出現各種呼吸問題及免疫系統疾病。安京雅指出，作為國際社會的一分子，中國有義務把污染物質控制在可接受的水平，而非忽視自己應負的責任。
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