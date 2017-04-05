任白宮顧問遭酸與川普「共謀」 伊凡卡直接承認
2017-04-05 22:07
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）3月正式擔任白宮顧問，遭人質疑違反《反裙帶關係法》。伊凡卡4日接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問，稱讚自己的爸爸是個好總統，但她不清楚大家所說的「共謀」（Complicit）是什麼意思，如果共謀能有助益，那她就是在共謀沒錯。
綜合外媒報導，伊凡卡在3月時正式以顧問一職進入白宮，雖祭出不領薪水且願遵守一切公僕道德規範，但仍被外界質疑一面經營家族企業，又握有國家機密，毫不迴避裙帶關係，遭外界質疑有違反《反裙帶關係法》之嫌。
伊凡卡在4日首次以白宮顧問身分接受「CBS今晨」（CBS This Morning）主持人金恩（Gayle King）訪問，針對外接批評他與丈夫庫許納（Jared Kushner）都是總統川普的「共謀」一事，伊凡卡表示，不曉得「共謀」是什麼意思，但若「共謀」能帶來善的力量，那她就是在共謀。
隨後伊凡卡又幫川普美言，指川普是一位懂得傾聽的企業家，現在更是一位懂得傾聽他人意見的總統，相信時間會證明父親有能力讓美國更加卓越。
伊凡卡的「不知共謀為何物」一席話，也讓韋氏辭典（Merriam-Webster dictionary）在推特上發文說，多虧伊凡卡，「共謀」一詞被搜尋的次數立刻暴增，同時解釋何謂「共謀」的含意，直接諷刺美國第一千金 。
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