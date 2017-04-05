伊朗發生規模6.1強震 深度10公里

伊朗在今日下午2點發生規模6.1地震。（圖片擷取自「USGS」官網）

2017-04-05 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗在稍早發生芮氏規模6.1強震，深度為10公里，目前還未有任何災情傳出。

根據「美國地質調查局」（USGS）數據顯示，伊朗托爾巴特賈姆（Torbat-e Jam）在台灣時間下午2點9分，發生芮氏規模6.1強震，深度為10公里，有無災情仍待官方公布。