敘利亞毒攻傷亡慘重 聯合國召開緊急會議

2017-04-05 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞西北部伊德利卜省（Idlib）昨日遭毒氣攻擊，造成大量平民死亡，其中不乏年幼的孩童，消息傳出後引起國際社會關注，聯合國安理會也召開緊急會議進行討論。

此次攻擊事件發生在反抗軍占領的汗舍孔鎮（Khan Sheikhon），各國指控是敘利亞政府發動攻擊。但大馬士革對此予以否認。

在國際社會對毒氣攻擊事件極為憤慨的情形下，聯合國安理會在法國和英國召開緊急會議。英國大使表示，「非常糟糕的消息，願敘利亞和平」、「這是一起再明顯不過的戰爭罪。」

英國慈善機構「監督團體」（The Monitoring Group）統計，死亡人數約為58人，其中有11名孩童，從照片中可以看到，孩童們因與毒氣接觸，導致窒息且嘴角發泡，施放的毒氣被推測是神經毒劑「沙林」，但還無法完全確定。

對此，美國總統川普也發表聲明，指控這起令人髮指的攻擊行動，出自敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）之手，「發生在敘利亞，波及包括女性、孩童等平民的化學武器攻擊應當受到譴責，不能被文明世界忽視。」

敘利亞內戰至今已長達6年，仍無法用有效地以政治手段解決，造成5百萬人逃離家園、超過6百萬人流離失所，聯合國統計，至少有25萬人在內戰中死亡。