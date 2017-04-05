「已經說得夠多了」 美國務卿一句話評北韓射飛彈

北韓今早再向東部海域試射飛彈。（法新社）

2017-04-05 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今日再向朝鮮半島東部海域發射飛彈，此舉令美國務院既生氣又無奈，國務卿提勒森（Rex Tillerson）簡短聲明表示，「美國已經說得夠多了」。

南韓聯合參謀本部指出，當地時間今日上午6點42分左右，北韓在咸鏡南道新浦一帶，朝向半島東部海域發射導彈，飛行約60公里後落入日本海，美軍指出，此為北極星2型KN-15中程導彈。

除了日本政府在記者會向北韓提出嚴正抗議外，提勒森也對外發出聲明，簡短寫道，「北韓再度發射另一枚中程導彈，美國已經說得夠多了，我們沒有任何評論。」