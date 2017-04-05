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崖壁懸空數百米 「雲端廊橋」驚險指數破表

2017-04-05  09:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶萬盛市一處景區近日新增高空刺激設施「雲端廊橋」，站在這座峭壁上懸空數百公尺的新橋，令人驚心動魄，目前正申請金氏世界紀錄中。

《四川在線》報導，「雲端廊橋」建在數百公尺高的懸崖峭壁上，另一端向外延伸80公尺空中，造型獨特，「A」字形廊橋，橋面鋪設全透明玻璃，遊客站在橋上能感受明顯晃動，驚險刺激指數破表。

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  • 重慶「雲端廊橋」驚險萬分。（取自《四川在線》）

    重慶「雲端廊橋」驚險萬分。（取自《四川在線》）

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