澳洲查獲史上最大批毒品 近1噸重價值273億

澳洲警方近來在墨爾本查獲了903公斤冰毒，估計價值超過9億美元，這是澳洲史上查獲毒品數量最多的一次。（歐新社）

2017-04-05 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕近年來跨國毒品販運成為各國政府相當頭痛的問題，有外媒報導指出，澳洲警方近來在墨爾本（Melbourne）查獲了903公斤冰毒，估計價值超過9億美元（約台幣273億元），這是澳洲史上查獲毒品數量最多的一次。

綜合外媒報導，澳洲警方今天表示，這批冰毒是在墨爾本一艘貨船的地板夾層中發現，整批毒品共重達903公斤，價值超過9億美元，2名涉案男子原本計劃將毒品運送到墨爾本，所幸遭到當地警方攔截且拘捕成功。澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表示，冰毒是一場破壞生命的災難，政府將會繼續打擊毒品犯罪。

近來一份研究報告指出，冰毒是澳洲境內使用最多的毒品，尤其是西澳和南澳城鄉地區的使用量遠高於澳洲其他地方。澳洲司法部長基南（Michael Keenan）上月也說，近年來澳洲境內的毒品使用量呈爆炸趨勢。

2名涉案男子原本計劃將毒品運送到墨爾本，所幸遭到當地警方攔截且拘捕成功。（歐新社）