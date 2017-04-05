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日本「終生不婚」率提高 男23％、女14％

2017-04-05  09:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本官方公布最新的調查結果，「終生不婚率」又提高了，在2015年男性為23.37%，女性為14.06%，比起上次調查上升3%，男性每4人中就有1人、女性約每7人中有1人終生不婚。

《共同社》報導，日本厚生勞動省「國立社會保障與人口問題研究所」每 5 年公布一次「終生不婚率」，最早一次公布是1970年，當時男性為1.7%，女性為3.33%，之後即不斷上升。

以分布區域來看，在 2015年公布不結婚人中，男性以沖繩最高26.2%，隨後依次為岩手縣、東京都、新潟縣、秋田縣。女性則以東京都19.2%居首，其後依次為北海道、大阪府、高知縣、沖繩縣。

所謂的「終生不婚」定義是，到 50歲都不曾結婚的人口比例，而最大的因素則是經濟因素，在去年公布的另項調查，18至34歲未婚者中，86%的男性以及89%的女性表示「遲早想要結婚」，但是，男女雙方都列出「結婚費用」太高，而使得得相當一部分人不敢步入禮堂。

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  • 日本終生不婚率提高。圖為東京淺草寺。（彭博）

    日本終生不婚率提高。圖為東京淺草寺。（彭博）

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