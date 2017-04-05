掃墓燒山寨紙錢 杭州多人鉛中毒

2017-04-05 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江杭州有多位市民，日前竟因掃墓燒紙錢給祖先，而出現鉛中毒症狀！

綜合中媒報導，杭州市紅十字會醫院職業醫學科醫師表示，中鉛毒的患者裡，部分為紙錢、銀元寶加工廠的工人，有的是專門清理焚燒後祭品垃圾的工人，還有一般掃墓的民眾，因吸入有毒物質而發病。

醫師解釋，坊間許多生產錫箔紙錢的店家，實際上都是利用廉價鉛箔魚目混珠，導致燃燒後產生大量危害人體的氧化鉛；另外，有些商家為提高銷售量，會用含鉛的顏料，在紙錢畫上各式彩色圖樣，經焚燒後，有毒的微粒隨之飄浮於空氣中，周圍的人一旦吸入，不僅嚴重影響身體健康，甚至鉛中毒。

醫師表示，一般鉛中毒者，可能會出現疲勞、情緒低落、心臟衰竭、腹部疼痛、便秘、腎虛、高血壓、關節疼痛、生殖障礙、貧血等症狀，對人體的影響不容小覷，因為鉛有可能會損害神經、造血、消化、泌尿、生殖、發育、心血管、內分泌、免疫與骨骼等，甚至影響嬰幼兒的生長、認知功能、神經行為與學習記憶，不能不小心謹慎。