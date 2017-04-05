北韓問題如何解決？ 美軍前將領：可能只剩軍事途徑

美國退役四星上將基恩近日表示，要解決北韓問題，摧毀該國的核設施可能是目前「唯一抉擇」。（圖截自網路）

2017-04-05 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕川習會前夕，北韓再度向東部海域發射疑似彈道導彈的飛行物體，讓東北亞局勢又陷入緊張。有外媒報導指出，據傳曾回絕美國總統川普邀請出任國防部長的退役四星上將基恩（Jack Keane），他於近日表示，要解決北韓問題，摧毀該國的核設施可能是目前「唯一抉擇」。

基恩於4日接受英國《泰晤士報》（The Times）專訪，期間被問到現金北韓局勢的發展，他指出，美國目前正迅速且危險地接近軍事解決的方案，他認為針對飛彈發射設施、地下核設施和政權領導人進行先發制人的攻擊，很可能是美國現階段的唯一選擇。

基恩還說到，美國過去施壓中國，期望他們能制裁北韓，但這動作根本毫無作用，不僅失敗，他也不認為向中國作出制裁會有效。美國過去20年的最後3位總統都沒能阻止北韓的核子計劃，他直言希望川普政府能夠成功。

川普於3日接受《金融時報》（Financial Times）訪問時也提到，美國願意單獨解決北韓問題，但他並沒有透露要以什麼樣的方式解決。