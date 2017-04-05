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美方稱恪守一中政策 川習會台灣議題應無意外

白宮資深官員表示，美國總統川普已重申「美國的一中政策」，台灣議題應該不會有令人意外的表現。 （路透資料照）

2017-04-05  08:05

〔即時新聞／綜合報導〕川習會將於6日、7日登場，白宮資深官員表示，美國總統川普已重申「美國的一中政策」，台灣議題應該不會有令人意外的表現。

綜合媒體報導，白宮國安會亞洲資深官員表示，有關台灣問題方面，川普會恪守基於美中3個聯合公報及台灣關係法的「我們（美國）的一中政策」，在這個議題上並不會有讓人意外之處。

這位官員說，這次川普與習近平的「破冰會晤」，將可能安排2人散步聊天，但不會有正式的高爾夫球敘。雙方會談的議題，將環繞在貿易、北韓、南海及人權等焦點上。

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