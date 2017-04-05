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北韓又射了 川習會前夕發射導彈示威

北韓向半島東部海域發射疑似彈道導彈的飛行物體。（歐新社資料照）

2017-04-05  06:56

〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方今表示，北韓向朝鮮半島東部海域發射1枚飛彈，射程約60公里，最後落入日本海。美、日、韓軍方正在密切關注北韓挑釁動向，分析相關訊息。

據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部表示，今天上午當地時間6時42分許北韓在咸鏡南道新浦一帶朝向半島東部海域發射導彈，最後落入日本海。南韓當局稱，此次發射飛彈的射程較短，可能不是洲際彈道導彈（ICBM）或潛射導彈（SLBM）。美軍稱，這是一枚北極星2型KN-15中程導彈。

日本政府表示，導彈墜落地點不是日本專屬經濟區（EEZ）。日本政府發言人菅義偉在緊急記者會說，已向北韓提出嚴正抗議，並稱「這是極其有問題的行為」，此舉違反了聯合國安理會的決議。

美國總統川普明日將與中國國家主席習近平會晤，將可能討論北韓核武問題。有觀點認為，北韓此次動作是向川習會和日前美、韓聯合軍演示威。

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