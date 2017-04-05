敘利亞化武攻擊 疑沙林毒氣釀慘重傷亡
〔中央社〕美國政府人士表示，敘利亞西北部伊德利布省今天傳出化學武器攻擊造成慘重傷亡事件，美國政府認為用的是沙林毒氣，而且「幾乎確定」是效忠敘利亞總統阿塞德的部隊發動攻擊。
有線電視新聞網（CNN）也報導，有醫師表示：「我從來沒見過像這樣的情況。」他們說，許多罹難者都是窒息死亡，癥狀顯示使用的可能是沙林毒氣。
路透社報導，伊德利布省（Idlib）衛生首長哈里爾（Mounzer Khalil）表示：「今晨6時30分有多架戰機對汗舍孔（Khan Sheikhoun）發動毒氣攻擊，據信包括沙林毒氣和氯氣。」
伊德利布省的衛生當局表示，已知有超過50人喪生和超過300人受傷。但資助敘利亞醫院的醫療與救濟組織聯盟（Union of Medical Care and Relief Organisations）表示，至少已有100人喪命。
如果此事獲得證實，這將是敘利亞自2013年以來傷亡最慘重的化武攻擊事件，當年8月首都大馬士革附近城鎮古塔（Ghouta）傳出沙林毒氣攻擊事件，有數百平民喪命。
敘利亞反對派歸咎總統阿塞德（Bashar al-Assad）的部隊，並表示這次攻擊使得未來能否舉行和平談判出現疑問。不過，政府軍發布聲明否認和此事有任何關聯，怪罪是「恐怖團體」使用「化學與有毒物質」。
敘利亞北部維權人士在社群媒體傳播的照片顯示，有一名男子口吐白沫，救援人員用水管沖洗在地板上扭動的衣不蔽體兒童。
社群媒體出現的疑似現場畫面顯示，許多受害者似乎沒有反應，其中包括不少兒童；也有些傷患呼吸困難或戴著氧氣罩。
汗舍孔附近一家醫院的醫師告訴CNN：「今晨有約125位傷患送到我們醫院。其中25人已經死亡，而傷者中有70%至80%是婦女與兒童。他們的癥狀包括膚色蒼白、出汗、瞳孔縮小和上氣不接下氣。這些癥狀符合使用沙林毒氣的狀況。」但他強調尚須檢驗證實。
美國國務院官員表示，這起被歸咎於阿塞德（Bashar al-Assad）的攻擊事件似乎堪稱是戰爭罪行。
英國駐聯合國大使瑞克勞福特（Matthew Rycroft）談及這起攻擊事件時表示：「我看到有報告提及使用的是沙林毒氣，就我所知，此事尚未證實。」
他告訴記者：「這顯然是戰爭罪行。」
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標題：敘利亞化武攻擊 疑沙林毒氣釀慘重傷亡
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