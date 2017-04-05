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伊斯蘭國開火批川普：美國領導人是白痴

2017-04-05  02:36

〔中央社〕聖戰團體伊斯蘭國（IS）今天痛批，美國已經沈淪，而且「領導人是個白痴」。這是美國總統川普就職以來，伊斯蘭國首次正式對他開罵。

伊斯蘭國發言人穆哈吉爾（Abi al-Hassan al-Muhajer）說：「美國，你們已經沈淪，沒有人能拯救，你們在世界各地成為哈里發國戰士的獵物，你們已經破產，你們滅亡的跡象已現，人人都看得很清楚。」

他今天透過即時通訊軟體Telegram發布錄音談話對美國人喊話：「再明顯不過，你們的領導人是個白痴，他對敘利亞、伊拉克或伊斯蘭都一無所知。」

川普上任後將擊敗伊斯蘭國列為優先目標。

美國支持的部隊正在奮戰，相奪回伊斯蘭國占據的兩大城市，分別是伊拉克的摩蘇爾（Mosul）與敘利亞的拉卡（Raqqa）。

伊斯蘭國若失去在伊拉克的最後主要據點摩蘇爾，將遭到重大打擊。

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