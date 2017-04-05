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這種抗生素 可消除大腦內恐懼想法生成

2017-04-05  00:36

〔即時新聞／綜合報導〕倫敦大學學院（University College London）及蘇黎世大學（University of Zurich）教授巴哈（Dominik Bach）領導的研究小組發現一種被稱為「強力黴素」的抗生素，這種抗生素以阻斷神經細胞外的某些蛋白質（稱為基質酶）的方式，來破壞大腦中消極、恐懼的想法生成，或許能有效治療或預防「創傷後壓力症候群」（PTSD）。

《每日郵報》報導，76名健康的受測者參與了這項實驗，有人拿到強力黴素，有人拿到只是心理安慰用的「假藥丸」，結果服用強力黴素的組別，恐懼反應比另一對照組低60%。

在實驗中，分別拿到強力黴素和假藥丸的受測者會在電腦前進行實驗，電影螢幕會閃著藍光或紅光，其中1種顏色出現時，會有50%的機率收到疼痛感的電擊，在160次隨機顯示後，受測者了解到這個「壞顏色」和疼痛衝擊關聯性。

在一週後，受測者再度進行實驗，這次沒有使用藥劑，也沒有電擊，可是巨大聲響會伴隨著兩種顏色而出現。

實驗用眨眼來測量恐懼反應，因為眨眼是對突發威脅的本能反應；科學家將受測者對「壞顏色」出現時對聲響的反應，減掉「好顏色」出現時對聲響的反應，來衡量「恐懼記憶」。

研究人員發現，服用強力黴素的人，恐懼反應比另一對照組低60%，而他們的感官記憶和注意力等認知都未受影響。

巴哈說，當談論減少降低恐懼記憶時，並非是指刪除對實際所發生事情的記憶，受測者或許不會忘記當螢幕變紅時，他們會受到電擊，但他們下次再看到紅色螢幕時，會「忘掉」那種恐懼的本能反應

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  • 科學家研究發現，一種稱為「強力黴素」的抗生素可阻斷大腦中負面想法或恐懼的生成，或許能有效治療或預防「創傷後壓力症候群」（PTSD）。（圖擷取自每日郵報）

    科學家研究發現，一種稱為「強力黴素」的抗生素可阻斷大腦中負面想法或恐懼的生成，或許能有效治療或預防「創傷後壓力症候群」（PTSD）。（圖擷取自每日郵報）

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