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密謀殺教宗錯找FBI臥底幫忙 美男恐重判

2017-04-05  00:14

〔中央社〕美國聯邦檢方發表聲明指出，新澤西州一名青少年已承認他企圖對恐怖分子提供物資支援，以暗殺2015年前往賓州費城主持公開彌撒的教宗方濟各。

媒體報導指出，這名青少年是受到伊斯蘭國（IS）啟發。

17歲的柯隆（Santos Colon）昨天在新州康敦（Camden）的聯邦法院認罪，表示他企圖與一名狙擊手共謀，在教宗方濟各（Pope Francis）造訪費城時射殺他，以及在周遭地區引爆炸藥裝置。

檢方表示，柯隆以為他從6月30日至8月14日合作的人是狙擊手，但實際上是美國聯邦調查局（FBI）臥底人員。這起攻擊未成真，柯隆2015年遭FBI幹員逮捕。

美國公民柯隆被控犯下企圖對恐怖分子提供物資支援罪，最高恐面臨15年有期徒刑。

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