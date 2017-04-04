南韓總統大選 可望成「5人5黨」對陣局面

安哲秀在今日獲得「國民之黨」提名，出馬角逐南韓總統大位。（路透）

2017-04-04 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓將在5月9日舉辦總統大選，南韓國會第二大在野黨「國民之黨」在今日確定由前黨主席安哲秀出馬角逐，若無意外，大選最終將是由文在寅、安哲秀、洪準杓、劉承旼和沈相奵這5人參選，形成「5人5黨」的對陣局面。

《韓聯社》報導，安哲秀在今天贏得黨內初選，確定代表「國民之黨」參選總統；安哲秀在上屆（2012年）南韓總統大選時，以無黨籍身分宣布參選，但因在野陣營進行整合，他後來宣布退選，並沒有登記參選，後轉支持文在寅。

另一方面，南韓最大在野黨、共同民主黨前黨主席文在寅已在3日通過黨內初選，共同民主黨正式提名文在寅參選南韓總統，這也是文在寅第2次參選南韓總統，上屆文在寅雖然獲得了在野陣營的支持，但仍輸給了朴槿惠。

執政黨「自由南韓黨」則已在上月底推出慶尚南道知事洪準杓來參選；由執政黨內反朴槿惠派分裂出來、現今南韓國會第四大黨「正黨」，也是在上月底推出國會議員劉承旼；第五大黨「正義黨」則是在2月推出了國會議員沈相奵。

目前在各項民調中，文在寅暫居第一，不過安哲秀緊追在後，逐漸成為「兩強相爭」的狀態，未來的選情格外受到關注。