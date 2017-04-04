埃及發現3700年遺跡 首嘗試打造平滑金字塔

埃及官方週一（3日）表示，在開羅南部的發現一座金字塔遺跡，其約有3700年歷史。（法新社）

2017-04-04 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕考古大發現！埃及官方週一（3日）表示，在開羅南部的發現一座金字塔遺跡，約有3700年歷史，其被認為是古埃及首次嘗試建立平滑的金字塔。

綜合外媒報導，埃及政府古物部長阿菲菲（Mahmoud Afifi）在一份聲明中表示，這座金字塔遺跡位於開羅南方30公里的代赫舒爾皇家墓地（Dahshur），在斯尼夫魯法老（Sneferu）金字塔的北邊。

古物部表示，由於其側面彎曲，該遺跡被認為是古埃及首次嘗試建立一個外觀平滑的金字塔。目前遺跡狀況良好，挖掘工作正在進行，以找出更多相關訊息、確定金字塔大小。

這座金字塔被相信是建於埃及第13王朝期間。考古行動總監奧卡沙（Adel Okasha）表示，目前發現的遺跡屬於金字塔內部結構，包括走廊，還有一個刻有10個垂直象形文字的雪花石。