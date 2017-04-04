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英雄！俄國地鐵爆炸後 駕駛煙霧中繼續開車

50歲的卡維林是昨天聖彼得堡爆炸時地鐵列車的駕駛。（法新社）

2017-04-04  22:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯聖彼得堡地鐵昨天發生爆炸，造成許多傷亡。列車駕駛回憶當時情況表示，那一刻他沒時間害怕，只是繼續將列車開到下一站，此舉讓他被稱讚是英雄。

綜合報導指出，昨天聖彼得堡地鐵發生爆炸，50歲的卡維林（Alexander Kaverin）是當時的列車駕駛。在爆炸發生後，車廂被炸得都是煙霧時，但他仍努力將列車開到下一個車站。

卡維林在受訪時表示，「那一刻沒時間害怕，是該工作的時候。」當下他就知道，他必須要將列車開到下一站才行。

調查人員事後也說，卡維林做出了正確的決定、沒有把列車停在2車站間，因此讓乘客與傷患能迅速疏散。卡維林憶起當時表示，「昨天真是艱難的一天。」但由於後來有一大群記者在他家門口等他，所以他昨晚並沒有回家。

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