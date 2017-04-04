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包子結合披薩！老外拜訪中國後發明「包薩」

一位美國人在造訪中國後，將包子結合披薩，發明出全新食物包薩。（圖擷自推特）

2017-04-04  23:09

〔即時新聞／綜合報導〕包子是屬於華人世界的食物，而披薩則是歐美國家的食物，不過一位美國人在造訪中國後卻將兩種食物結合，發明出全新食物包薩（baozza），現在北京即將出現首家包薩餐廳。

綜合報導指出，美國人克里（Alex Cree）有一次到中國南部拜訪客戶，之後就想出結合中式包子和西式披薩的食物。他更結合包子（baozi）和披薩（pizza）的英文名字，將這種食物稱作「包薩」（baozza）。包薩的外型雖和一般包子一樣、而且可以蒸，但裡面包的卻是披薩餡料、醬汁與起司。

克里在有了包薩的構想後就將原本的工作辭掉，更在去年搬到中國，開始進行包薩的開店計畫。首家包薩門市將會開在北京的購物中心，屆時將會有瑪格莉特、臘腸豬肉（meat lover）、燒烤雞肉和夏威夷辣椒等4種口味的包薩，每個售價20人民幣（約90元新台幣）。

不過中國傳統包子業者對於全新食物包薩卻有疑慮，一位包子店老闆就直言，他不認為包薩能在中國成為人氣美食。

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  • 包薩外型和一般包子一樣、而且可以蒸。（圖擷自推特）

    包薩外型和一般包子一樣、而且可以蒸。（圖擷自推特）

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