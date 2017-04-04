辦父親喪禮 中國婦女竟花了10年的收入

2017-04-04 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國喪葬豪奢歪風近年越來越嚴重，許多人為了「面子」，紛紛砸大筆銀子，想讓逝者走得體面點，這也讓殯葬商家巧立名目。湖南有位婦人辦父親喪禮，前後就花了40萬元人民幣（約新台幣179萬元），這相當她和丈夫10年的收入，而這還不包括買墓地的錢，十分誇張，這也導致很多家庭因喪致貧。

《北京晨報》報導，湖南邵陽的曾姓婦人被父親喪禮的總額嚇了一跳，發現前前後後共花了40萬元人民幣，但她和丈夫2人1年也才賺4萬人民幣（約新台幣17.9萬元），可見喪禮花的金額相當龐大。

曾婦說，他們家有5個姊妹，所以就想給父親辦個體面一點的喪禮，辦簡陋了面子也過不去；雖然街坊鄰居大大稱讚，但曾婦對於喪禮花這麼多錢，有些後悔；她們辦了3天流水席，1天擺了3頓餐，每頓席開25桌，共花了16萬元人民幣（約新台幣71.5萬元），曾婦說：「街坊鄰居不認識的都來了，我也分不清誰是誰的熟人」。

除外，喪禮上請了道士、樂隊、哭喪團隊，追悼會後請了演藝團隊，出殯時請來10多輛小車和3輛大巴士，車上有古典、西洋樂隊，還有「群眾演員」，更買了整車的鞭炮，車上有人專門放炮，從家裡到殯儀館再到墓園的路上，全程鞭炮不停。

湖南省長沙市殯葬事業管理處墓園管理科副科長馬劍說，光是「燒紙屋、紙錢」這件事，店家就巧立名目，紙屋分為一層平房、二層樓房、洋房、別墅，依品質不同，價格也逐步飆升；還有燒各種品牌的紙汽車、冷氣、彩色電視、手機等，甚至還燒「紙二奶」。

馬劍說，更令人啼笑皆非的是，還有人燒模仿某知名品牌的「紙護膚品」（紙紮的假護膚用品），外觀做得和真品差不多，要價600元人民幣（約新台幣2700元）一套。