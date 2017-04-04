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「粉紅之星」21億成交 創粉紅鑽歷史天價

「粉紅之星（The Pink Star）」在香港拍賣會上以21.65億台幣賣出，破鑽石拍賣史上最高紀錄。（美聯社）

2017-04-04  23:00

〔即時新聞／綜合報導〕國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）今（4）日在香港拍賣1顆59.6克拉名為「粉紅之星（The Pink Star）」的鑽石，最後以7120萬美元（約新台幣21.65億元，含手續費）成交，創下全球粉紅鑽石的拍賣的最高紀錄。

綜合媒體報導，以壓軸登場的59.6克拉「粉紅之星（The Pink Star）」今在香港拍賣會上，不到5分鐘就被香港珠寶零售商以台幣21.65億的天價買下，蘇富比國際珠寶部環球主席班奈特（David Bennett）先前曾說：「『粉紅之星』品質超越歷史上任何粉紅鑽，無可匹敵。」；77鑽石（77 Diamonds）珠寶商負責人亞歷山大（Alexander Breckner）也指出：「這是人類歷史上所發現最大的粉紅鑽石，它的顏色簡直美到令人屏息」。

「粉紅之星」的顏色和淨度都獲得美國寶石學院給予同類型鑽石的最高評級。由鑽石商戴比爾斯（De Beers）公司1999年在非洲礦山中開採獲得，原石重為132.5克拉，經2年打磨而成，2013年在日內瓦曾以8300萬美元（約新台幣25億1千萬）賣出，但買方後來違約，並未成交。

目前鑽石拍賣史上次高價為2016年所拍出的「Oppenheimer Blue」5600萬美元（約新台幣17億），買主以電話方式競價獲得，身分未知。

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  • 59.6克拉「粉紅之星（The Pink Star）」今在香港拍賣會上不到5分鐘，就被香港珠寶零售商以台幣21.65億的天價買下。（法新社）

    59.6克拉「粉紅之星（The Pink Star）」今在香港拍賣會上不到5分鐘，就被香港珠寶零售商以台幣21.65億的天價買下。（法新社）

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相關關鍵字： 拍賣 破紀錄 粉紅之星 粉紅鑽石 蘇富比 鑽石珠寶
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