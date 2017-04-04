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中國為何強烈反薩德？ 專家：不了解技術參數

薩德系統日前已抵達南韓。（美聯社）

2017-04-04  21:39

〔即時新聞／綜合報導〕南韓部署薩德防禦系統，為何中國會如此不滿？專家分析，因為中國沒有人知道薩德的「技術參數」，因此會本能的做出最壞打算。

《BBC》報導，香港嶺南大學亞洲太平洋研究中心主任張泊匯認為，中國會如此反對薩德進駐韓國是有原因的，關鍵是中國研究者還不清楚薩德的完整技術參數，如果他們對此還感到困惑，本能反應就會做出最壞打算。

報導指出，薩德議題預料會成為本週「川習會」的焦點，美方立場是薩德要用於保護南韓免於北韓威脅，中方則批評薩德破壞區域和平。

中國清華大學安全問題專家李彬認為，薩德將讓美軍取得其他途徑無法獲得的導彈參數，此舉明顯是在遏制中國的核戰略。不過他認為，中國民間對於薩德的看法不同，這些差異說明中國對薩德缺乏真實了解。

另外也有中國以外的專家認為，薩德不是重點，美韓越走越近，才是北京最擔心的地方。美國前國防部長裴利（William Perry）也表示，中國的導彈力量不太可能被壓制，北京沒必要對薩德太過擔心。

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