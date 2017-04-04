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朴槿惠看守所受訊逾10小時 堅持不認罪

2017-04-04  22:09

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠因涉弊遭收押，今首度在看守所接受訊問；從上午開始一直到晚間結束，歷時超過10小時偵訊後，朴槿惠仍堅決否認檢方指控。

據《韓聯社》報導，檢察官今天上午10時起在首爾看守所訊問朴槿惠，晚間結束訊問，歷時10小時40分，訊問內容主要是關於朴槿惠所涉受賄、濫權、脅迫等犯罪事實，以及她與「閨密」崔順實之間的共謀關係。據指出，朴槿惠仍否認絕大部分指控。

南韓檢方預計6日再度訊問朴槿惠，盼能在17日總統競選活動正式開始前，對她提起公訴。南韓法界預估，法院應會在5月9日總統大選投票日後開庭審理，一審判決可能於10月中旬出爐。朴槿惠被控收賄、濫權等13項罪名，韓媒指出，最高可能被處45年刑期。

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  • 南韓前總統朴槿惠因涉弊遭收押，今首度在看守所接受訊問。（美聯社資料照）

    南韓前總統朴槿惠因涉弊遭收押，今首度在看守所接受訊問。（美聯社資料照）

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