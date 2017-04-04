受薩德影響？ 韓國汽車在中國銷售量大跌

南韓汽車大廠疑受薩德影響，在中國銷售量大跌。（路透）

2017-04-04 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕不滿南韓與美合作設置飛彈防禦系統「薩德」，中國抵制南韓產業的活動仍持續延燒。根據統計顯示，南韓兩大汽車品牌現代、起亞，在中國銷售數量大減40%以上。

根據《韓聯社》報導，現代汽車3月在中國銷售量為56026台，減少44.3%；起亞則賣出16006台，減少68%。現代位於中國河北的車場也在先前停產一週，可能與銷量減少有關。

報導中提到，現代和起亞在中國的銷售比重分別為23.5%與21.5%，佔海外國家最高，若中國抵制南韓風氣不減，銷售量自然持續受到影響，雖然車廠為了挽回銷售頹勢，計畫在今年推出多款新車，但是否能抵銷得過抵制風潮仍是未知數。